Белый дом о встрече Байдена с Путиным после санкций: предложение в силе

Несмотря на введенные сегодня санкции США против России, предложение о встрече президента Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным остается в силе. В Вашингтоне все еще надеются на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как отметила Псаки, целью администрации Байдена есть не эскалация в отношениях с Россией, но в Вашингтоне не могут спрогнозировать, какие последствия будут иметь сегодняшние санкции.
"Если предпринимаются шаги, которые неприемлемы, которые не отвечают нашим интересам, которые, как мы считаем, выходят за рамки, приемлемые для стран-партнеров, то должны быть последствия. Мы не можем предсказать, какими будут последствия, но все же считаем, что при неприемлемом поведении (России - ред.) мы должны принимать меры", - пояснила она.
Напомним, на днях Байден провел второй телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить отношения между США и Россией. После этого США ввели санкции против России.
Как заявляли в Кремле, американская сторона предложила провести встречу Байдена и Путина в европейской стране.
Добавим, уже четыре страны Европы предложили США и России принять встречу Байдена с Путиным.