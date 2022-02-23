Белый дом о возможности эвакуации Зеленского: он остается в Киеве

Как известно, ранее президент США Джо Байден предлагал президенту Украины Зеленскому временно покинуть Киев и перебраться во Львов в случае эскалации конфликта с Россией и из-за угрозы жизни.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Украины отказался от такого шага и остается в столице.

"Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить страной", - сообщила Псаки.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также комментировал возможность эвакуации Зеленского. Он заявил, что президент не будет эвакуироваться, потому что предпочитает остаться в тяжелое время с народом.

"Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что, если мы сохраним единство, то в конце концов победим", - сказал Кулеба.