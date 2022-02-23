В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала
Верховная рада Украины приняла решение о введении чрезвычайного положения по всей стране. Нардепы одобрили указ президент Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Народные депутаты поддержали обращение СНБО о введении ЧС по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" проголосовали 335 народных депутатов.
На сколько вводят ЧС
Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.
Режим чрезвычайного положения в Украине вступит в силу в 00:00 24 февраля.
Какие введут в Украине ограничения
Секретарь СНБО перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧП в Украине:
- усиление охраны общественного порядка,
- ограничение движения транспорта,
- осмотр транспорта,
- проверка документов;
- запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- ограничения на въезд и выезд в/из населенного пункта и области;
- эвакуация населения из мест, опасных для проживания;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без уведомления военкомата;
- запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- особые правила использования связи и интернета (в случае необходимости).
Напомним, решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утром 23 февраля.
Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.