ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 21:49
В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала Фото: по всей Украине вводят ЧП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла решение о введении чрезвычайного положения по всей стране. Нардепы одобрили указ президент Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Народные депутаты поддержали обращение СНБО о введении ЧС по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" проголосовали 335 народных депутатов.

На сколько вводят ЧС

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

Режим чрезвычайного положения в Украине вступит в силу в 00:00 24 февраля.

Какие введут в Украине ограничения

Секретарь СНБО перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧП в Украине:

  • усиление охраны общественного порядка,
  • ограничение движения транспорта,
  • осмотр транспорта,
  • проверка документов;
  • запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • ограничения на въезд и выезд в/из населенного пункта и области;
  • эвакуация населения из мест, опасных для проживания;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без уведомления военкомата;
  • запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • особые правила использования связи и интернета (в случае необходимости).

Напомним, решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утром 23 февраля.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чрезвычайное положение
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина