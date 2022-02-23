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Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины

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Украина, Среда 23 февраля 2022 15:01
Россия начала эвакуацию дипломатов из Украины Фото: Россия эвакуирует дипломатов из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация решила вывезти сотрудников своих дипломатических ведомств из Украины. В российском посольстве в Киеве заявили, что эвакуация уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуация персонала уже началась", - заявил представить посольства в комментарии российским СМИ.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что собираются вывезти сотрудников посольства и генеральных консульств "в целях безопасности".

Напомним, МИД Украины призвало граждан в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина ранее, МИД отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покатило из-за признания российскими властями так называемых "ЛДНР".

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