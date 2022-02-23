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Білий дім про можливість евакуації Зеленського: він залишається в Києві

Автор: Наталья Скороход

У Білому домі прокоментували можливу евакуацію з Києва президента України Володимира Зеленського. Там зазначають, що евакуації не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як відомо, раніше президент США Джо Байден пропонував президенту України Зеленському тимчасово покинути Київ і перебратися до Львова у разі ескалації конфлікту з Росією і через загрозу життю.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент України відмовився від такого кроку і залишається в столиці.

"Президент України залишається в Києві та продовжує керувати країною", - повідомила Псакі.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також коментував можливість евакуації Зеленського. Він заявив, що президент не буде евакуюватися, тому що вважає за краще залишитися у важкий час з народом.

"Президент завжди буде з народом України. Президент України переконаний, що, якщо ми збережемо єдність, то врешті - решт переможемо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала введення надзвичайного стану в країні.. Це означає, що будуть введені деякі обмеження.

Раніше повідомлялося, що РФ заявила про евакуацію своїх дипломатів з України.

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