Білий дім про можливість евакуації Зеленського: він залишається в Києві

Як відомо, раніше президент США Джо Байден пропонував президенту України Зеленському тимчасово покинути Київ і перебратися до Львова у разі ескалації конфлікту з Росією і через загрозу життю.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент України відмовився від такого кроку і залишається в столиці.

"Президент України залишається в Києві та продовжує керувати країною", - повідомила Псакі.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також коментував можливість евакуації Зеленського. Він заявив, що президент не буде евакуюватися, тому що вважає за краще залишитися у важкий час з народом.

"Президент завжди буде з народом України. Президент України переконаний, що, якщо ми збережемо єдність, то врешті - решт переможемо", - сказав Кулеба.