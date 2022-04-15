Белый дом о визите Байдена в Украину: пока не планируется

Визит президента США Джо Байдена в Украину пока не планируется. Ожидается, что Киев посетит высокопоставленный американский чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщили агентству в Белом доме, визит Байдена в Украину пока не рассматривается. Киев с визитом может посетить высокопоставленный чиновник. При этом не уточняется, о ком именно идет речь.

Напомним, вчера Байден заявил о готовности приехать в Киев.

Отметим, за последние дни Украину с визитом посетили несколько лидеров из разных стран. Так, 10 апреля в Киев приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Война России против Украины идет 51-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!