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Байден заявил, что готов приехать в Украину

Новина українською →
США, Четверг 14 апреля 2022 21:56
Байден заявил, что готов приехать в Украину Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами заявил о готовности посетить Украину. Однако перед этим он сказал, что США еще не определились относительно визита своего чиновника в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Журналист спросил американского лидера, кого бы он отправил с визитом в Украину, на что тот ответил: "Вы готовы поехать?". Журналист ответил Байдену вопросом: "Вы?".

"Да", - ответил на этот вопрос президент США.

В то же время американские СМИ пишут, что маловероятно, что этот ответ Байдена может подтверждать его готовность приехать в Украину.

Как известно, в Украину с официальным визитом, несмотря на войну, приезжало уже немало лидеров стран. В частности, премьер-министр Британии, канцлер Австрии, а также лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Напомним, до этого Байден исключал свой визит в Украину ввиду сложной ситуации безопасности.

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