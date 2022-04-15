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Білий дім про візит Байдена в Україну: поки не планується

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Візит президента США Джо Байдена в Україну поки не планується. Очікується, що Київ відвідає високопоставлений американський чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили агентству в Білому домі, візит Байдена в Україну поки не розглядається. Київ з візитом може відвідати високопоставлений чиновник. При цьому не уточнюється, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, вчора Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

Зазначимо, за останні дні Україну з візитом відвідали кілька лідерів з різних країн. Так, 10 квітня до Києва приїжджав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

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