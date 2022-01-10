Белый дом "тихо" выделил 200 млн долларов на помощь Украине, - CNN

Администрация президента США санкционировала выделение средств на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года без "лишнего шума".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку телеканала CNN Кайли Этвуд.
По ее словам, такую информацию предоставили журналистам четыре знакомых с ситуацией источника.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - рассказала Этвуд на странице в Twitter.
Напомним, накануне телеканал NBC сообщил, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.
Кроме того, по данным этого же телеканала, США готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger.