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Білий дім "тихо" виділив 200 млн доларів на допомогу Україні, - CNN

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США санкціонувала виділення коштів на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів відбулося наприкінці 2021 року без "зайвого галасу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку телеканалу CNN Кайлі Етвуд.

За її словами, таку інформацію надали журналістам чотири знайомі з ситуацією джерела.

"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж кордонів України", - розповіла Етвуд на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, напередодні телеканал NBC повідомив, що США вже підготували новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, за даними цього ж телеканалу, США готові надати Україні ракети класу Stinger.

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