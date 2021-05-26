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Белый дом: США серьезно расследуют каждое сообщение об НЛО

Автор: Артур Родивилов

Власти США расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство и относятся к этому со всей серьезностью. Военные готовят большой доклад.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Псаки ответила на вопрос, будет ли полностью обнародован доклад об НЛО, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

По ее словам, президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

"Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства", - сказала она.

Псаки добавила, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.

"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", - отметила она.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

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