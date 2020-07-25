ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пентагон обнародует собранные данные об НЛО, - NYT

Вашингтон, Суббота 25 июля 2020 15:59
Пентагон обнародует собранные данные об НЛО, - NYT
Фото: НЛО (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Такие объекты появляются над американскими военными базами

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне раскроет часть собранных данных. Такие объекты появляются над американскими военными базами.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США.

Так, сначала группе нужно "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО и сообщить общественности о некоторых своих выводах в течение 6 месяцев после разрешения разведки.

При этом глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над военными базами США и местами военных учений, но объяснял свое беспокойство политическими причинами.

"Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника", - сказал сенатор.

По словам сотрудника программы, Эрика Дэвиса, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это заставило его прийти к выводу об их внеземном происхождении. Дэвис также рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

Напомним, в 2013 году на такой шаг пошли британские военные, обнародовав архивы по изучению НЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиНЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь