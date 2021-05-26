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Білий дім: США серйозно розслідують кожне повідомлення про НЛО

Автор: Артур Родивилов

Влада США розслідує кожне повідомлення про вторгнення НЛО у свій повітряний простір і ставляться до цього з усією серйозністю. Військові готують велику доповідь.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

Псакі відповіла на питання, чи буде повністю оприлюднена доповідь про НЛО, підготовкою якої займається офіс директора Національної розвідки США спільно з Пентагоном.

За її словами, президент США Джозеф Байден підтримує підготовку цієї доповіді.

"Звичайно ж, президент підтримує те, щоб офіс директора Національної розвідки склав доповідь і виконав ці зобов'язання", - сказала вона.

Псакі додала, що офіс директора Національної розвідки сам вирішить, в якому обсязі зміст доповіді буде публічно розкрито.

"Ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про вторгнення в наш повітряний простір будь - яких літальних апаратів, як упізнаних, так і непізнаних, розслідуємо кожне з них", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

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