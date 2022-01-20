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Белый дом о санкциях против Козака и трех политиков: "мы не ждем, чтобы противодействовать России"

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Четверг 20 января 2022 23:01
Белый дом о санкциях против Козака и трех политиков: "мы не ждем, чтобы противодействовать России" Фото: прессекретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 20 января, Министерство финансов США ввело санкции против четырех политиков Украины из-за вредной деятельности России за рубежом. По словам прессекретаря Государственного департамента США Дженнифер Псаки - Штаты не ожидают, чтобы противодействовать Кремлю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джеки Генрих от Fox News.

"Мы не ждем действий для противодействия России. Мы видим, что они делают. Мы срываем это. И эти действия также, конечно, являются отдельными и отличными от широкого спектра высокого влияния мер, которые мы и наши союзники готовы навязать, чтобы нанести значительные расходы в случае вторжения", - заявила Псаки.

Напомним, сегодняшние санкции были введены против:

  • народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака;
  • экс-заместителя главы СНБО Украины Владимира Сивковича;
  • народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина;
  • экс-депутата Владимира Олейника.

Санкции против них были введены из-за их участия в контролируемой Россией деятельности с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным The Wall Street Journal также планируют ввести санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе.

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