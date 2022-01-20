ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білий дім про санкції проти Козака та трьох політиків: "Ми не чекаємо, щоб протидіяти Росії"

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 23:01
Білий дім про санкції проти Козака та трьох політиків: "Ми не чекаємо, щоб протидіяти Росії" Фото: прессекретар Держдепартаменту США Дженніфер Псакі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 січня, Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох політиків України через шкідливу діяльність Росії за кордоном. За словами прессекретаря Державного департаменту США Дженніфер Псакі - Штати не очікують, аби протидіяти Кремлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Джекі Генріх від Fox News.

"Ми не чекаємо дій для протидії Росії. Ми бачимо, що вони роблять. Ми зриваємо це. І ці дії також, звісно, є окремими та відмінними від широкого спектра високого впливу заходів, які ми і наші союзники готові нав'язати, щоб завдати значних витрат у разі вторгнення", - заявила Псакі.

Нагадаємо, сьогоднішні санкції були введені проти:

  • народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака;
  • ексзаступника голови РНБО України Володимира Сівковича;
  • народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина;
  • ексдепутата Володимира Олійника.

Санкції проти них були введені через їх участь у контрольованій Росією діяльності з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними The Wall Street Journal також планують ввести санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джен Псакі Володимир Козак Санкції Сполучені Штати Америки Україна Російська Федерація
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом