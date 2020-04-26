Белый дом рассмотрит возможность отставки главы Минзрдава США, - Politico

Фото: Алекс Азар (voiceofpeopletoday.com)

Его могут уволить из-за плохой борьбы с распространением коронавируса в стране

Чиновники Белого дома рассматривают план замены министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара из-за плохой борьбы с распространением коронавируса на территории США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Среди имен в шорт-листе, которые должны заменить Азара, находится координатор коронавируса Белого дома Дебора Биркс, руководитель Medicare Сима Верма и заместитель секретаря министерства здравоохранения Эрик Харган.

"Давние разочарования высокопоставленных чиновников в отношении главы здравоохранения усилились во время напряженной реакции на вспышку COVID-19", - говорится в сообщении.

Чиновники Белого дома также обвинили Азара в продолжительном беспорядке в министерстве здравоохранения и в ряде сообщений в СМИ, что он призывал Трампа принять меры в связи со вспышкой коронавируса в январе, в то время как Трамп игнорировал предупреждения Азара. Глава Минздрава опроверг эти сообщения, заявив, что Трамп "никогда не отклонял его рекомендации".

Напомним, в США подтверждены 938 072 случаев коронавируса, 53 391 человек скончался.

Также РБК-Украина писало, что США рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.