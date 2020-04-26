ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США, - Politico

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 08:16
Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США, - Politico
Фото: Алекс Азар (voiceofpeopletoday.com)

Його можуть звільнити через погану боротьбу з поширенням коронавірусу в країні

Чиновники Білого дому розглядають план заміни міністра охорони здоров'я і соціальних служб Алекса Азара через погану боротьбу з поширенням коронавірусу на території США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Серед імен в шорт-листі, які повинні замінити Азара, знаходиться координатор коронавірусу Білого дому Дебора Біркс, керівник Medicare Сіма Верма і заступник секретаря міністерства охорони здоров'я Ерік Харган.

"Давні розчарування високопосадовців щодо голови охорони здоров'я посилилися під час напруженої реакції на спалах COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Чиновники Білого дому також звинуватили Азара в тривалому безладі у міністерстві охорони здоров'я та в ряді повідомлень у ЗМІ, що він закликав Трампа вжити заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу в січні, в той час як Трамп ігнорував попередження Азара. Глава МОЗ спростував ці повідомлення, заявивши, що Трамп "ніколи не відхиляв його рекомендації".

Нагадаємо, США підтверджені 938 072 випадків коронавірусу, 53 391 особа померла.

Також РБК-Україна писало, що США розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

У Маріуполі заявили про різке зростання випадків COVID-19 Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 26 квітня
Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top