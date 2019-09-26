Белый дом пытался удалить стенограмму разговора с Зеленским

Высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом стало известно из опубликованной жалобы сотрудника разведки США.

В документе говорится, что представители Белого дома понимали серьезность того, что произошло в ходе звона, поэтому пытались препятствовать любым записям разговора американского лидера с Зеленским.

"В последующие дни после телефонного звонка я узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные представители Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного звонка, особенно официальную расшифровку стенограммы звонка. После этих действий я осознал, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что произошло в ходе звонка", - заявил сотрудник разведки США.

Также он рассказал, что в Белом доме сообщили, что их юристы поручили удалить электронную расшифровку стенограммы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся, но вместо этого стенограмма была загружена в отдельную электронную систему, которая используется для хранения и обработки секретной информации "особенно чувствительного" характера и доступна более узкому кругу лиц.

В жалобе также отмечается, что адвокаты Белого дома "уже обсуждали" вопрос о том, "как относиться к звонку, так как, по словам чиновников, они стали свидетелями того, как президент злоупотребляет своим служебным положением в личных целях".

Напомним, опубликованная жалоба привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назвал телефонный разговор с Трампом "нормальным". Он сообщил, что со стороны Трампа не было никакого давления.