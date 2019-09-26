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Білий дім намагався видалити стенограму розмови з Зеленським

Новини » В світі    26.09.2019 - 17:00
Білий дім намагався видалити стенограму розмови з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Білий дім намагався заблокувати будь-які записи розмови Зеленського та Трампа

Високопоставлені представники Білого дому втрутилися, щоб "заблокувати" всі записи телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Про це стало відомо з опублікованій скарзі співробітника розвідки США.

В документі йдеться, що представники Білого дому розуміли серйозність того, що сталося в ході дзвону, тому намагалися перешкоджати будь-яким записів розмови американського лідера з Зеленським.

"В наступні дні після телефонного дзвінка я дізнався від кількох офіційних осіб США, що високопоставлені представники Білого дому втрутилися, щоб "заблокувати" всі записи телефонного дзвінка, особливо офіційну розшифровку стенограми дзвінка. Після цих дій я усвідомив, що чиновники Білого дому зрозуміли серйозність того, що сталося в ході дзвінка", - заявив співробітник розвідки США.

Також він розповів, що в Білому домі повідомили, що їхні юристи поручили видалити електронну розшифровку стенограми з комп'ютерної системи, в якій такі стенограми зазвичай зберігаються, але замість цього стенограма була завантажена в окрему електронну систему, яка використовується для зберігання і обробки секретної інформації "особливо чутливого" характеру і доступна більш вузькому колу осіб.

У скарзі також зазначається, що адвокати Білого дому "вже обговорювали питання про те, "як ставитися до дзвінка, так як, за словами чиновників, вони стали свідками того, як президент зловживає своїм службовим становищем в особистих цілях".

Нагадаємо, опублікована скарга призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський назвав телефонна розмова з Трампом "нормальним". Він повідомив, що з боку Трампа не було ніякого тиску.

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