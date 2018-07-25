Белый дом прекратил публиковать телефонные разговоры Трампа, - CNN

Белый дом не публиковал соответствующие заявления после телефонного разговора Трампа и Орбана в середине июня

Белый дом не публикует больше содержание телефонных разговоров главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с мировыми лидерами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных с ситуацией источника.

Подчеркивается, что публикация таких разговоров была обычным явлением в прошлых администрациях.

"Белый дом прекратил практику публикаций содержания телефонных разговоров президента Дональда Трампа с мировыми лидерами, что было обычным явлением в прошлых республиканских и демократических администрациях", - отмечает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать данную информацию. Пока неизвестно, является ли такая практика временной или постоянной.

По информации телеканала, Белый дом не публиковал таких заявлений после телефонного разговора президента США с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном в середине июня, когда Трамп приветствовал венгерского премьера с переизбранием.

Так, американский президент все же общался по телефону по меньшей мере с двумя лидерами - президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху за последние две недели. Белый дом подтвердил, что эти разговоры имели место только после того, как эту информацию распространили иностранные СМИ.

Подчеркивается, что Белый дом отказался раскрывать содержание самих разговоров.

Добавим, что официальные сообщения телефонных разговоров главы Штатов содержат сухие описания, однако является официальным свидетельством того, что разговор президента США с лидером другой страны все же состоялс, а сейчас такие описания доступны только для внутреннего пользования.

Напомним, Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться повлиять на будущие выборы в США в пользу Демократической партии.

Как писало РБК-Украина, глава США заявил о ненависти "лживых" средств массовой информации к тому, что у него будут хорошие отношения с главой России Владимиром Путиным.