Білий дім припинив публікувати телефонні розмови Трампа, - CNN

Білий дім не публікував відповідних заяв після телефонної розмови Трампа та Орбана у середині червня

Білий дім не публікує більше зміст телефонних розмов голови Сполучених Штатів Дональда Трампа зі світовими лідерами. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на два обізнані із ситуацією джерела.

Підкреслюється, що публікація таких розмов була звичайним явищем у минулих адміністраціях.

"Білий дім припинив практику публікацій змісту телефонних розмов президента Дональда Трампа зі світовими лідерами, що було звичайним явищем у минулих республіканських і демократичних адміністраціях", - зазначає CNN.

Речниця Білого дому відмовилася коментувати дану інформацію. Наразі невідомо, чи є така практика тимчасовою або постійною.

За інформацією телеканалу, Білий дім не публікував таких заяв після телефонної розмови президента США із головою уряду Угорщини Віктором Орбаном у середині червня, коли Трамп вітав угорського прем'єра з переобранням.

Так, американський президент все ж таки спілкувався по телефону щонайменше із двома лідерами - президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за останні два тижні. Білий дім підтвердив, що ці розмови мали місце лише після того, як цю інформацію розповсюдили іноземні ЗМІ.

Підкреслюється, що Білий дім відмовився розкривати зміст самих розмов.

Додамо, що офіційні повідомлення телефонних розмов глави Штатів містять сухі описи, однак є офіційним свідченням того, що розмова президента США з лідером іншої країни все ж таки відбулася, а зараз такі описи доступні лише для внутрішнього користування.

Нагадаємо, Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії.

Як писало РБК-Україна, глава США заявив про ненависть "брехливих" засобів масової інформації до того, що у нього будуть хороші взаємини з главою Росії Володимиром Путіним.