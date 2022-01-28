Белый дом предупредил банки о возможных жестких санкциях против России, - Bloomberg

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена предупредила крупнейшие банки страны о возможных жестких санкциях против России. Их введут, если агрессор прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня США и ЕС работают над пакетом санкций, который будет включать ограничение способности Кремля конвертировать валюту.

По словам человека, который знаком с этими вопросами, представители администрации Байдена обеспокоены тем, что санкции против России могут нарушить глобальный цепочку поставок алюминия и привести к росту цен на металл, как это произошло в 2018 году. Это, в свое время, ударило по российской алюминиевой компании "Русал", ограничив ее доступ к мировой промышленности стоимостью 140 млрд долларов.

Чиновники из Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов также участвовали в обсуждениях с банками.

"Нам было вполне понятно, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов - с союзниками и партнерами, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике", - говорится в письменном заявлении представителя Минфина.

Также в заявлении отмечается важность оценки потенциальных вторичных эффектов и изучения способов их уменьшения.

Американские банки, со своей стороны, имеют небольшую долю в России. Только Citigroup имеет лидирующую позицию среди других, поскольку появился на территории страны еще в 1917 году. Сегодня же банк обслуживает 3 тысячи корпоративных клиентов и 500 тысяч розничных. На конец третьего квартала Citigroup имел кредиты и ценные бумаги, что связанные с Россией на сумму 5,5 млрд долларов, что составляет лишь 0,3% от общей суммы.

В то же время влияние санкций США может выйти и за пределы банков. По словам главного директора Mastercard Майкла Мибаха, компания внимательно следит за развитием событий, однако отметил, что сеть уже справлялась с подобными проблемами в прошлом.

"Россия является для нас существенным и стратегически важным рынком. Мы должны посмотреть, как это закончится", - отметил Мибах.