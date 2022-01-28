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Білий дім попередив банки про можливі жорсткі санкції проти Росії, - Bloomberg

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П'ятниця 28 січня 2022 21:51
Білий дім попередив банки про можливі жорсткі санкції проти Росії, - Bloomberg Фото: Білий дім попередив про можливі жорсткі санкції проти Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена попередила найбільші банки країни щодо можливих жорстких санкцій проти Росії. Їх введуть, якщо агресор вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні США й ЄС працюють над пакетом санкцій, який включатиме обмеження здатності Кремля конвертувати валюту.

За словами людини, яка знайома з цими питаннями, представники адміністрації Байдена стурбовані тим, що санкції проти Росії можуть порушити глобальний ланцюжок поставок алюмінію й призвести до зростання цін на метал, як це сталося у 2018 році. Це, свого часу, вдарило по російській алюмінієвій компанії "Русал", обмеживши її доступ до світової промисловості вартістю 140 млрд доларів.

Чиновники з Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів також брали участь в обговореннях з банками.

"Нам було цілком зрозуміло, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати розглядають низку варіантів - із союзниками та партнерами - щоб завдати серйозної шкоди російській економіці", - зазначається у письмовій заяві представника Мінфіну.

Також у заяві наголошується на важливості оцінки потенційних вторинних ефектів й вивчення способів їх зменшення.

Американські банки, зі свого боку, мають невелику частку у Росії. Лише Citigroup має лідируючу позицію серед інших, оскільки з’явився на території країни ще у 1917 році. Сьогодні ж банк обслуговує 3 тисячі корпоративних клієнтів й 500 тисяч роздрібних. На кінець третього кварталу Citigroup мав кредити й цінні папери, що пов’язані з Росією на суму 5,5 млрд доларів, що становить лише 0,3% від загальної суми.

Водночас вплив санкцій США може вийти й за межі банків. За словами головного директора Mastercard Майкла Мібаха, компанія уважно стежить за розвитком подій, однак зауважив, що мережа вже справлялася з подібними проблемами у минулому.

"Росія є для нас суттєвим та стратегічно важливим ринком. Ми маємо подивитися, як це закінчиться", - зауважив Мібах.

Нагадаємо, згідно з даними видання Financial Times, Європейський Центробанк також попередив фінансові організації Європи про можливі жорсткі санкції проти Російської Федерації.

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