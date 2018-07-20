Белый дом не поддерживает идею Путина о референдуме на Донбассе, - Associated Press

Также референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности

Белый дом не планирует поддерживать предложение России относительно референдума на Донбассе после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает Associated Press.

Так, в агентстве отмечают, что Белый дом придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Также референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.

"Администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки поддержанного Путиным призыва о референдуме на Востоке Украины", - сообщило агентство.

Агентсво прогнозирует, что европейские союзники Украины тоже выступят против российской идеи провести референдум на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

Напомним, что сегодня министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексироать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума".

В ответ заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в понедельник МИД обсудит это заявление с итальянским послом.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что оккупирован Донбасс и его украинские жители не интересуют Россию, это лишь попытка провести "репетицию", чтобы развалить Украину.