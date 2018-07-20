Донбасс Россию не интересует, - Климкин

Климкин прокомментировал идею Путина по "референдуму на Донбассе"

Оккупированный Донбасс и его украинские жители не интересуют Россию, это лишь попытка провести "репетицию", чтобы развалить Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя идею президента РФ Владимира Путина относительно "референдума" о статусе Донбасса.

Климкин добавил, что не верит в честное волеизъявление жителей Донбасса, если так называемый референдум пройдет в условиях российской оккупации.

"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации", - написал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что это невозможно еще и в политическом и юридическом аспектах. К тому же, Россия, по мнению Климкина, не заинтересована в Донбассе.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", - подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, по данным Bloomberg, опубликованным 20 июля со ссылкой на анонимные источники, на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы "положить конец военному конфликту".

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп четко дал понять президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не соответствует ее интересам.