Білий дім не підтримує ідею Путіна про референдум на Донбасі, - Associated Press

Також референдум, який був проведений на непідконтрольній Україні території, не має легітимності

Білий дім не планує підтримувати пропозицію Росії щодо референдуму на Донбасі після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Про це повідомляє Associated Press.

Так, у агентстві зазначають, що Білий дім дотримується позиції, що Мінські домовленості 2015 року не передбачають проведення будь-яких референдумів. Також референдум, який був проведений на непідконтрольній Україні території, не має легітимності.

"Адміністрація Трампа не розглядає можливість підтримки підтриманого Путіним заклику про референдум на Сході України", - повідомило агентство.

Агентсво прогнозує, що європейські союзники України теж виступлять проти російської ідеї провести референдум на тимчасово окупованих територіях Східної України.

Нагадаємо, що сьогодні міністр внутрішніх справ Італії та лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Російська Федерація мала право анексувати український Крим у 2014 році на підставі так званого "референдуму".

У відповідь заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, заявила, що у понеділок МЗС обговорить цю заяву з італійським послом.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що окупований Донбас та його українські жителі не цікавлять Росію, це лише спроба провести "репетицію", щоб розвалити Україну.