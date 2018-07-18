Белый дом планирует расследовать поставки урана в США, - Bloomberg

Расследование может привести к введению США ограничительных мер в отношении поставщиков урана

В администрации президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа планируют начать расследование в отношении того, что импорт урана наносит ущерб национальной безопасности США. Об этом сообщили Bloomberg три анонимных источника, ознакомленных с ситуацией.

Сообщается, что сроки расследования на данный момент не ясны, однако это может привести к введению США ограничительных мер. Именно так произошло после аналогичного расследования в отношении пошлин на импорт алюминия и стали.

Так, американские производители урана Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc обратились в январе к Министерству торговли США с просьбой расследовать этот вопрос. Расследование должно проводиться в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Именно это же положение закона для введения пошлин на импорт алюминия и стали недавно использовал Трамп.

По данным Bloomberg, производители урана во внутреннем рынке США занимают около 5%. Они хотят, чтобы на долю компаний США приходилось около 25% внутреннего рынка. Отмечается, что американские шахтеры в прошлом году произвели около 1,2 миллиона фунтов урана, что было самым низким за последние 25 лет.

Поэтому американские урановые компании предлагают американскому правительству оградить их от конкуренции государственных компаний России, Узбекистана и Казахстана. По утверждению американских производителей урана, конкурировать с субсидируемыми государством компаниями из этих стран становится труднее.

Ранее, в июне 2018 года министр торговли США Уилбур Росс сообщил финансовому комитету Сената, что решение по урану примет "очень скоро".

"Положение осложняется некоторыми предыдущими соглашениями, которые сейчас действуют, но мы сейчас упорядочиваем их, и мы придем к решению очень, очень быстро", - сказал Росс в июне.

По данным управления энергетической информации США, на сегодня главными источниками импорта урана для США являются Канада и Казахстан, на долю которых приходится где-то четверть от общего объема поставок. Следом идут Австралия, Россия и Узбекистан. В 2016 году около 90% урана, который используется на американских АЭС, было поставлено из-за рубежа.

Напомним, в мае 2018 года Иран заявил, что может вернуться к обогащению урана до уровня 20% в том случае, если европейские посредники не смогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий после выхода США из ядерного соглашения.

В Госдепе заявили, США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.