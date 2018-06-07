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США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие, - Помпео

НовостиПолитика    07.06.2018 - 08:33
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Ранее сообщалось, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана

Соединенные Штаты Америки (США) не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео в своем Twitter.

Данное заявление он опубликовал после озвученных Тегераном планов обогащать уран.

"Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране продолжатся протесты", - заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Иран намерен сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана.

Напомним, ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

Спустя 2 недели, 25 мая, в МАГАТЭ заявили, что Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из этого соглашения.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Иран, ядерная программа, уран  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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