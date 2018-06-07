США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие, - Помпео

Ранее сообщалось, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана

Соединенные Штаты Америки (США) не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео в своем Twitter.

Данное заявление он опубликовал после озвученных Тегераном планов обогащать уран.

"Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране продолжатся протесты", - заявил Помпео.

We’re watching reports that #Iran plans to increase its enrichment capacity. We won’t allow Iran to develop a nuclear weapon. Iran is aware of our resolve. It’s another example of Iran foolishly squandering its resources. It should surprise no one if protests in Iran continue. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 6, 2018

Ранее сообщалось, что Иран намерен сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана.

Напомним, ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

Спустя 2 недели, 25 мая, в МАГАТЭ заявили, что Иран сохраняет свою ядерную программу в рамках ограничений, установленных ядерным соглашением 2015 года, несмотря на выход США из этого соглашения.