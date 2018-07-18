Білий дім планує розслідувати постачання урану в США, - Bloomberg

Розслідування може призвести до введення США обмежувальних заходів щодо постачальників урану

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа планують розпочати розслідування щодо того, що імпорт урану завдає шкоди національній безпеці США. Про це повідомили Bloomberg три анонімні джерела, ознайомлені з ситуацією.

Повідомляється, що терміни розслідування на даний момент не відомі, проте це може призвести до введення США обмежувальних заходів. Саме так сталося після аналогічного розслідування щодо мит на імпорт алюмінію і сталі.

Так, американські виробники урану Energy Fuels Inc. і Ur-Energy Inc. звернулися в січні до Міністерства торгівлі США з проханням розслідувати це питання. Розслідування повинно проводитись у відповідності з розділом 232 Закону про розширення торгівлі від 1962 року. Саме це ж положення закону для введення мит на імпорт алюмінію і сталі нещодавно використовував Трамп.

За даними Bloomberg, виробники урану у внутрішньому ринку США займають близько 5%. Вони хочуть, щоб на частку компаній США припадало близько 25% внутрішнього ринку. Відзначається, що американські шахтарі в минулому році виробили близько 1,2 мільйона фунтів урана, що було найнижчим за останні 25 років.

Тому американські уранові компанії пропонують американському уряду захистити їх від конкуренції державних компаній Росії, Узбекистану і Казахстану. За твердженням американських виробників урану, конкурувати з субсидованими державою компаніями з цих країн стає важче.

Раніше, в червні 2018 року міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив фінансовому комітету Сенату, що рішення по урану прийме "дуже скоро".

"Положення ускладнюється деякими попередніми угодами, які зараз діють, але ми зараз впорядковуємо їх, і ми прийдемо до рішення дуже, дуже швидко", - сказав Росс в червні.

За даними управління енергетичної інформації США, на сьогодні головними джерелами імпорту урану для США є Канада і Казахстан, на частку яких припадає десь чверть від загального обсягу поставок. Слідом ідуть Австралія, Росія та Узбекистан. У 2016 році близько 90% урану, який використовується на американських АЕС, було поставлено з-за кордону.

Нагадаємо, в травні 2018 року Іран заявив, що може повернутися до збагачення урану до рівня 20% у тому випадку, якщо європейські посередники не зможуть зберегти Спільний комплексний план дій після виходу США з ядерної угоди.

У Держдепі заявили, що США не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю.