Белый дом о переговорах Байдена и Путина: США готовы реагировать на агрессию России

Телефонный разговор, организованный по запросу Путина, состоится в преддверии переговоров в Женеве, намеченных на 10 января.

По словам источника издания в администрации, ожидается, что ни один из президентов не будет участвовать в этих переговорах.

"Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути. Но мы также готовы реагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину", - сказал источник.