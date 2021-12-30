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Белый дом о переговорах Байдена и Путина: США готовы реагировать на агрессию России

Автор: Артур Родивилов

США готовы реагировать на усиление российской агрессии в отношении Украины. Однако президент Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложит дипломатический путь снятия напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Телефонный разговор, организованный по запросу Путина, состоится в преддверии переговоров в Женеве, намеченных на 10 января.

По словам источника издания в администрации, ожидается, что ни один из президентов не будет участвовать в этих переговорах.

"Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути. Но мы также готовы реагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину", - сказал источник.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в ближайшее время состоится беседа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 декабря Байден и Путин провели двухчасовые переговоры онлайн. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину.

Тогда в России заявили, что президенты по итогам встречи договорились провести еще один разговор.

Одной из тем обсуждения 30 декабря станут предстоящие дипломатические контакты по "гарантиям безопасности" между РФ и США.

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Владимир ПутинДжозеф Байден