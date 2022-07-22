Белый дом и Пентагон провели телефонные переговоры с Ермаком и Залужным

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонные переговоры с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главнокомандующий ВСУ генералом Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канцелярию председателя Объединенного комитета начальников штабов по связям с общественностью.

Стороны обсудили неспровоцированную и продолжающуюся российскую агрессию в Украине и международную поддержку украинских вооруженных сил.

"Салливан и генерал Милли подтвердили твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.