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Білий Дім і Пентагон провели телефонні переговори з Єрмаком і Залужним

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Вашингтон, П'ятниця 22 липня 2022 04:41
Білий Дім і Пентагон провели телефонні переговори з Єрмаком і Залужним Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі провели телефонні переговори з главою офісу президента Андрієм Єрмаком і головнокомандувач ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію голови Об'єднаного комітету начальників штабів зі зв'язків з громадськістю.

Сторони обговорили неспровоковану і триваючу російську агресію в Україні та міжнародну підтримку українських Збройних сил.

"Салліван і генерал Міллі підтвердили тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

США та партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

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Андрій Єрмак
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