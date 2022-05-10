Белый дом отверг обвинения Путина в войне с Украиной: это абсурд

Она отметила, что речь Путина на параде в Москве была "версией ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, которую слишком часто воспринимали как российскую пьесу".

Репортеры всего мира скептически относятся к утверждениям Путина.

"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, является заведомо ложным и абсурдным", - заявила Псаки.