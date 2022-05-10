Белый дом отверг обвинения Путина в войне с Украиной: это абсурд

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что союзники НАТО виноваты в войне с Украиной, является абсурдом. Именно глава Кремля отдал приказ о вторжении в соседнюю с Россией страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что речь Путина на параде в Москве была "версией ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, которую слишком часто воспринимали как российскую пьесу".
Репортеры всего мира скептически относятся к утверждениям Путина.
"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, является заведомо ложным и абсурдным", - заявила Псаки.
Напомним, 9 мая в Москве прошел традиционный военный парад Победы. Перед его началом Путин выступил с речью, в которой упомянул так называемую "спецоперацию" в Украине.
Отметим, на речь Путина на параде отреагировали лидеры многих стран. В частности, в Офисе президента Украины отметили болезненные имперские амбиции России.
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