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Білий дім відкинув звинувачення Путіна у війні з Україною: це абсурд

Фото: Джен Псакі, прессекретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що союзники НАТО винні у війні з Україною, є абсурдом. Саме глава Кремля віддав наказ про вторгнення в сусідню з Росією країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що промова Путіна на параді в Москві була "версією ревізіоністської історії, яка прийняла форму дезінформації, яку занадто часто сприймали як російську п'єсу".

Репортери всього світу скептично ставляться до тверджень Путіна.

"Припущення про те, що ця війна, якою керував президент Путін, була викликана агресією Заходу або планами Заходу, є свідомо неправдивим і абсурдним", - заявила Псакі.

Нагадаємо, 9 травня в Москві відбувся традиційний військовий парад Перемоги. Перед його початком Путін виступив з промовою, в якій згадав так звану "спецоперацію" в Україні.

Зазначимо, на промову Путіна на параді відреагували лідери багатьох країн. Зокрема, в Офісі президента України відзначили хворобливі імперські амбіції Росії.

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Білий дім