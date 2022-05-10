Білий дім відкинув звинувачення Путіна у війні з Україною: це абсурд

Вона зазначила, що промова Путіна на параді в Москві була "версією ревізіоністської історії, яка прийняла форму дезінформації, яку занадто часто сприймали як російську п'єсу".

Репортери всього світу скептично ставляться до тверджень Путіна.

"Припущення про те, що ця війна, якою керував президент Путін, була викликана агресією Заходу або планами Заходу, є свідомо неправдивим і абсурдним", - заявила Псакі.