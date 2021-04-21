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Белый дом отверг обвинения в подготовке покушения на Лукашенко

Автор: РБК-Украина

Подозрения о возможной причастности США к подготовке к покушению на президента Беларуси Александра Лукашенко являются безосновательными. Ранее в правоохранители страны впервые открыли уголовное дело "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки, отвечая на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.

Ранее в Госдепе заявили, что знают о задержании гражданина США, которого подозревают в якобы подготовке покушения, и готовы предоставить ему все соответствующие консульские услуги.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.

Также в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты Америки
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