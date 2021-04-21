Білий дім відкинув звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка

Підозри про можливу причетність США до підготовки до замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка є безпідставними. Раніше в правоохоронці країни вперше відкрили кримінальну справу "змові чи інших діях з метою захоплення влади неконституційним шляхом".
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Я можу лише підтвердити, що для цього немає ніяких підстав", - сказала Псакі, відповідаючи на питання одного з журналістів, який попросив прокоментувати заяви про причетність США до замаху на Лукашенка.
Раніше в Держдепі заявили, що знають про затримання громадянина США, якого підозрюють в нібито підготовку замаху, і готові надати йому всі відповідні консульські послуги.
Раніше повідомлялося, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох осіб, які нібито готували державний переворот в Білорусі. Їх також підозрюють у плануванні фізичного усунення Олександра Лукашенка.
Також в Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні.