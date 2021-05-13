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Білий дім оцінив ймовірність санкцій проти "Північного потоку-2" після кібератаки

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Вашингтон, Четвер 13 травня 2021 23:06
Білий дім оцінив ймовірність санкцій проти "Північного потоку-2" після кібератаки Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

У Вашингтоні продовжують вважати газопровід "Північний потік-2" "поганим проектом". США не виключають, що проти трубопроводу можуть ввести санкції за кібератаки.

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Таким чином вона відповіла на питання, яка ймовірність введення санкцій проти проекту як відповідь на кібератаку оператора трубопроводів Colonial Pipeline. За словами офіційного представника, розслідування цієї ситуації як і раніше триває.

"У плані того, які кроки будуть зроблені, то їх, ймовірно, рекомендуватиме кіберкомандування. Ми просто ще не дійшли до цього етапу", - додала Псакі.

За її оцінками, американська адміністрація може вжити відповідних заходів негласно.

Нагадаємо, в суботу компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.

У причетності до кібератаки вважають хакерську групу з Росії.

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