Мэттис: в американские выборы могла вмешиваться не только Россия
Пентагон не исключает, что другие страны могли пытаться повлиять на выборы в США
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что в выборы осенью 2016 года могла вмешиваться не только Российская Федерация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
Мэттис подчеркнул, что правительство России несет ответственность за вмешательство в выборы президента США. В то же время он отметил, что повлиять на выборы в США пыталась не только Москва.
"Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс", - заявил глава Пентагона.
Он также подчеркнул готовность помочь правоохранительным органам защитить следующие выборы в США от любого вмешательства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что главные помощники президента США Дональда Трампа заявили о попытках России вмешаться в новые выборы. По их мнению, Москва продолжает пытаться подорвать "демократические ценности".
Кроме того, в начале августа спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт потребовала, чтобы Россия и другие страны с недобрыми намерениями "немедленно прекратили" вмешательство в демократические процессы.