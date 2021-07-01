Белый дом отреагировал на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Цель США заключается в том, чтобы двигаться в направлении более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джена Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.
Трансляция пресс-конференции опубликована в Twitter-аккаунте Белого дома.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был очевидной провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.
"Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - заявила Псаки.
Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент в Черном море заранее запланированной операцией США и Великобритании, Псаки ответила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.
Как известно, Россия заявила, что ее корабли якобы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.
Однако в Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.