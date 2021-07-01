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Білий дім відреагував на висловлювання Путіна щодо інциденту в Чорному морі

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Вашингтон, Четвер 01 липня 2021 02:41
Білий дім відреагував на висловлювання Путіна щодо інциденту в Чорному морі Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Мета США полягає в тому, щоб рухатися в напрямку більш передбачуваних відносин з Росією. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джена Псакі, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з британським есмінцем у Чорному морі.

Трансляція прес-конференції опублікована в Twitter-акаунті Білого дому.

Раніше президент РФ Володимир Путін в ході щорічної прямої лінії заявив, що порушення російського кордону британським есмінцем було очевидною провокацією, в якій нібито брала участь як британська, так і американська сторона.

"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.

Відповідаючи на питання про те, чи був інцидент в Чорному морі заздалегідь запланованою операцією США і Великобританії, Псакі відповіла, що не володіє інформацією для того, щоб якось прокоментувати це.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострова.

Як відомо, Росія заявила, що її кораблі нібито зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Однак у Британії стверджують, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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