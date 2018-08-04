Белый дом открыт для дальнейших переговоров с Китаем

В Белом доме заявили, что США открыты для переговоров с Китаем для решения спора

В Белом доме сообщили, что США готовы проводить дальнейшие переговоры с Китаем для урегулирования экономического спора между странами. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс ответила с разъяснением по поводу заявления экономического советника Ларри Кадлоу о том, что в последнее время между двумя странами были контакты на высшем уровне.

"В последние несколько месяцев мы провели обсуждения на высшем уровне. Мы остаемся открытыми для дальнейших обсуждений с Китаем", - заявила Линдсей Уолтерс.

Также она добавила, что президент США Дональд Трамп говорил с президентом Китая Си Цзиньпином в мае.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о намерении разрешить торговые разногласия с США. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Йи после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на саммите в Сингапуре.