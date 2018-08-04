Белый дом открыт для дальнейших переговоров с Китаем

Новости Политика 04.08.2018 - 02:04
Иллюстративное фото (outreach.senate.gov)
Иллюстративное фото (outreach.senate.gov)

В Белом доме заявили, что США открыты для переговоров с Китаем для решения спора

В Белом доме сообщили, что США готовы проводить дальнейшие переговоры с Китаем для урегулирования экономического спора между странами. Об этом сообщает Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс ответила с разъяснением по поводу заявления экономического советника Ларри Кадлоу о том, что в последнее время между двумя странами были контакты на высшем уровне. 

"В последние несколько месяцев мы провели обсуждения на высшем уровне. Мы остаемся открытыми для дальнейших обсуждений с Китаем", - заявила Линдсей Уолтерс. 

Также она добавила, что президент США Дональд Трамп говорил с президентом Китая Си Цзиньпином в мае. 

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о намерении разрешить торговые разногласия с США. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Йи после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на саммите в Сингапуре. 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Китай,  Белый дом  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС