Білий дім відкритий для подальших переговорів з Китаєм

У Білому домі заявили, що США відкриті для переговорів з Китаєм для вирішення спору

У Білому домі повідомили, що США готові проводити подальші переговори з Китаєм для врегулювання економічного спору між країнами. Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар Білого дому Ліндсей Уолтерс відповіла з роз'ясненням з приводу заяви економічного радника Ларрі Кадлоу про те, що в останній час між двома країнами були контакти на вищому рівні.

"В останні кілька місяців ми провели обговорення на вищому рівні. Ми залишаємося відкритими для подальших обговорень з Китаєм", - заявила Ліндсей Уолтерс.

Також вона додала, що президент США Дональд Трамп говорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в травні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай заявив про намір вирішити торгові розбіжності з США. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів з держсекретарем США Майком Помпео на саміті в Сінгапурі.