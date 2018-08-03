Китай заявил о намерении разрешить торговые разногласия с США

Пекин готов решить разногласия с Вашингтоном по принципу равных возможностей

Китай намерен разрешить торговые разногласия с Соединенными Штатами Америки (США). Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Йи после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на саммите в Сингапуре, передает Reuters.

В частности, Ван Йи отметил, что сотрудничество между Китаем и США является единственным правильным выбором, поэтому Китай готов разрешить разногласия по принципу равных возможностей. В то же время он подчеркнул, что на встрече с Помпео конкретные шаги по снижению торговой напряженности не обсуждались.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Китай призвал США не шантажировать его угрозами пошлин. Пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан в четверг предупредил администрацию Дональда Трампа "не пытаться шантажировать Китай, потому что это никогда не сработает".

"Мы советуем Соединенным Штатам быть уравновешенными и избегать импульсивных действий", - отметил он.

Отметим, до этого Трамп планировал 1 августа объявить об ужесточении пошлин на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов.