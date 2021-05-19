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Белый дом отказался комментировать содержание доклада Госдепа по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Среда 19 мая 2021 17:50
Белый дом отказался комментировать содержание доклада Госдепа по "Северному потоку-2" Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать содержание доклада Государственного департамента США по "Северному потоку-2". При она напомнила, что администрация американского неоднократно называла этот проект плохой сделкой.

Об этом Карин Жан-Пьер заявила в ходе регулярного брифинга в Белом доме.

По ее словам, США продолжают считать проект "Северный поток-2" геополитическим проектом России. Она также назвала реализацию проекта "плохой сделкой", поскольку он несет угрозу "европейской энергетической безопасности, Украине и Восточному флангу союзников и партнеров НАТО".

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать доклад Госдепартамента по "Северному потоку-2". Она порекомендовала обратиться к представителям внешнеполитического ведомства, поскольку они готовили этот документ.

Напомним, последние дни в СМИ появилась информация о возможности снятия санкций США с оператора российского газопровода "Северный поток-2". Ожидается, что Госдепартамент должен представить это решение 20 мая.

При этом, по данным ряда изданий, США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что эти санкции позволят задержать строительство газопровода.

Отметим, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

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