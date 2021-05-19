Білий дім відмовився коментувати зміст доповіді Держдепу щодо "Північного потоку-2"

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати зміст доповіді Державного департаменту США по "Північному потоку-2" . При вона нагадала, що адміністрація американського неодноразово називала цей проєкт поганою угодою.

Про це Карін Жан-П'єр заявила в ході регулярного брифінгу у Білому домі.

За її словами, США продовжують вважати "Північний потік-2" геополітичним проєктом Росії. Вона також назвала реалізацію проєкту "поганою угодою", оскільки він несе загрозу "європейській енергетичній безпеці, Україні та Східному флангу союзників і партнерів НАТО".

Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати Доповідь Держдепартаменту по "Північному потоку-2". Вона порекомендувала звернутися до представників зовнішньополітичного відомства, оскільки вони готували цей документ.