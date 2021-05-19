Білий дім відмовився коментувати зміст доповіді Держдепу щодо "Північного потоку-2"
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати зміст доповіді Державного департаменту США по "Північному потоку-2". При вона нагадала, що адміністрація американського неодноразово називала цей проєкт поганою угодою.
Про це Карін Жан-П'єр заявила в ході регулярного брифінгу у Білому домі.
За її словами, США продовжують вважати "Північний потік-2" геополітичним проєктом Росії. Вона також назвала реалізацію проєкту "поганою угодою", оскільки він несе загрозу "європейській енергетичній безпеці, Україні та Східному флангу союзників і партнерів НАТО".
Карін Жан-П'єр відмовилася коментувати Доповідь Держдепартаменту по "Північному потоку-2". Вона порекомендувала звернутися до представників зовнішньополітичного відомства, оскільки вони готували цей документ.
Нагадаємо, останні дні в ЗМІ з'явилася інформація про можливість зняття санкцій США з оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Очікується, що Держдепартамент повинен представити це рішення 20 травня.
При цьому, за даними ряду видань, США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні вважають, що ці санкції дозволять затримати будівництво газопроводу.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2" у німецькій економічній зоні.