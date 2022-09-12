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Белый дом осудил удары России по критической инфраструктуре Украины

Фото: Белый дом осудил РФ из-за ударов по критической инфраструктуре Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом отреагировал на вчерашние ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины. США осудили такие действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Представительница Белого дома заявила, что президент США Джо Байден осуждает российские атаки, в том числе и обстрелы критических объектов.

Также она прокомментировала успехи ВСУ на фронте и подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

"Мы оставим это Украине, чтобы описать их сделки, но очевидно, что они ведут упорную борьбу, чтобы вернуть территорию... Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она продолжает защищать свою демократию от российской агрессии", - отметила Жан-Пьер.

Напомним, вчера вечером Россия выпустила по Украине 12 ракет, из них 9 были сбиты военными.

Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры, поэтому в ряде областей были проблемы со светом, водой и связью.

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