Білий дім засудив удари Росії по критичній інфраструктурі України

Білий дім відреагував на вчорашні ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури України. США засудили такі дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.