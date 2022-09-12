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Білий дім засудив удари Росії по критичній інфраструктурі України

Фото: Білий дім засудив РФ через удари по критичній інфраструктурі України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім відреагував на вчорашні ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури України. США засудили такі дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Представниця Білого дому заявила, що президент США Джо Байден засуджує російські атаки, зокрема й обстріли критичних об'єктів.

Також вона прокоментувала успіхи ЗСУ на фронті і підкреслила, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну.

"Ми залишимо це Україні, щоб описати їхні операції, але очевидно, що вони ведуть наполегливу боротьбу, щоб повернути територію... Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона продовжує захищати свою демократію від російської агресії", - зазначила Жан-П’єр.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія випустила по Україні 12 ракет, з них 9 були збиті військовими.

Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури, тому у низці областей були проблеми зі світлом, водою та зв'язком.

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