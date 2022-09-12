Белый дом осудил удары России по критической инфраструктуре Украины

Белый дом отреагировал на вчерашние ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины. США осудили такие действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.