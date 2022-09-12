Білий дім засудив удари Росії по критичній інфраструктурі України

Фото: Білий дім засудив РФ через удари по критичній інфраструктурі України (Getty Images)

Білий дім відреагував на вчорашні ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури України. США засудили такі дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.