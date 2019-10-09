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Білий дім офіційно відмовився співпрацювати у справі про імпічмент Трампу

Новини » Політика    09.10.2019 - 02:33
Білий дім офіційно відмовився співпрацювати у справі про імпічмент Трампу
Ілюстративне фото (wikimedia.org MattWade)

Заяву оприлюднили після заборони свідку свідчити у цій справі

У Білому домі офіційно заявили про відмову співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що лідери демократичної партії надіслали до Білого дому лист після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування про імпічмент Трампу.

У адміністрації американського президента лист назвали "безпідставним" та "конституційно недійсним"та відхилили його.

Раніше повідомлялося, що у Демократичній партії США заявили, що хочуть, щоб особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані під присягою дав свідчення у Сенаті щодо звинувачень у корупції.

РБК-Україна писало, що демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Більшість американців підтримують імпічмент Трампа
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